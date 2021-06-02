شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة "تمديد وتعديل" عقد موسيماني بعد إنجاز الأربع بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو الأهلي وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادي الفترة المقبلة حسم ملف هام خاص بفريق الكرة وهو ملف تمديد وتعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حيث يقود الخطيب اتجاهاً قوياً بتمديد وتعديل عقد المدير الفني ، ورغم أن موسيماني مازال يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلا أن رئيس القلعة الحمراء يرغب في تحقيق مزيداً من الإستقرار في فريق الكرة ومكافآة موسيماني على نجاحاته الأخيرة مع الفريق بتمديد وتعديل عقده بالشكل الذي يتاسب مع الإنجازات التى حققها مع الفريق.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي أن الخطيب سيبحث مع لجنة التخطيط في النادي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ملف توقيع عقد جديد مع موسيماني يقضي ببقاء المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين _وربما ثلاثة مواسم_ ، وكشف المصدر عن رغبة الخطيب في زيادة راتب موسيماني بحيث يتناسب مع نجاحاته فالمدير الفني يحصل حالياً على ما يقرب من 110 ألف دولار شهرياً بجانب 50 ألف دولار لجهازه الأجنبي المعاون وهو مبلغ يرى مسئولو الأهلي أنه لم يعد مُناسباً للمدرب الجنوب أفريقي الذي حقق 4 بطولات مع الأهلي خلال ثمانية أشهر فقد منذ توليه المسئولية أول أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر أن الخطيب مُتحمّس للغاية وسعيد جداً بنجاحات موسيماني ويرى أنه من المنطق مكافأته عما حققه مع الفريق حيث حصد معه بطولة أفريقيا بعد غياب 7 سنوات كما حصد كاس مصر وبرونزية مونديال الأندية وأخيراً السوبر الأفريقي.