شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد ينتظر رصاصة الرحمة فى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري رصاصة الرحمة، بعدما عانى من تجاهل كبير من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الفترة الأخيرة، والتي شهدت استبعاده لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر لأسباب فنية بحسب تصريحات المدير الفني للفريق.

وفشلت مساعي رئيس النادي السكندري محمد مصيلحي في العفو عن الحارس كبقية زملائه الأربعة الذين تم استبعادهم معه، وتم العفو عنهم لاحقا، وهم خالد قمر ومحمود رزق ومحمد عطوة وصبري رحيل، ما يؤكد خروج الحارس من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل، الأمر الذي دفع عدد من الأندية إلى وضع حارس الزمالك السابق على قائمة اهتماماتها في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويواصل عماد السيد تدريباته بمنتهى الجدية رغم قرار حسام حسن المدير الفني للاتحاد باستبعاده منذ 3 أشهر عن التدريبات الجماعية للفريق والاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي، وصبحي سليمان كحارس احتياطي.

ويبقى عماد السيد هدفا للعديد من الأندية، خاصة بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبها وهو حارسا للزمالك قبل سنوات قليلة.

في سياق متصل، يحصل الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، ولاعبي الفريق، الاسبوع المقبل، على الجرعة الاولى من لقاح كورنا، في أحد المركز المخصصة للقاحات من وزارة الصحة بالإسكندرية.

وبدا النادي السكندري في اتخاذ جميع الاجراءات لحصول جميع اللاعبين على المصل، للوقاية من انتشار الفيروس.

ومنح حسام حسن اللاعبين 48 ساعة إضافية راحة ليعود اللاعبين للتدريبات الجماعية الخميس المقبل، بعدما منح اللاعبين 72 ساعة عقب الفوز على أسوان بهدفين مقابل لاشئ واستعادة الفريق لتوازنه في الدوري بعد غياب الفوز عدة اسابيع متتالية.