شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الجزيرة والصيد يواجه الشمس فى ربع نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الجزيرة، فى إطار ربع نهائى كأس مصر على صالة الشرقية للدخان.

بينما يلتقى فى نفس الدور الصيد مع الشمس، فيما تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.