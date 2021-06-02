بالفيديو.. صالح جمعة: لا أمانع اللعب للزمالك.. والأمر حاليًا مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، إنه لا يمانع الانتقال لصفوف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه أمرًا يُضيف له.

وأضاف جمعة، خلال لقاء سيُبث لاحقاً بصورة كاملة على فضائية إم بي سي، بُثت منه لقطات خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"لا مشكلة لديّ في الانضمام لنادي الزمالك، فسبق وقلت إنني لاعباً محترفًا حاليًا ولو وصلني عرضًا جيدًا من الزمالك الزمالك نادي كبير ويضيف لأي لاعب يرتدي قميصه".

وأتم لاعب سيراميكا كليوباترا تصريحاته بقوله:"قرار الانضمام للنادي المنافس بعد فترة كالتي أتواجد بها تكون الأمور أهدى بكثير عن كونك في الأهلي وخروجك منه سواء بفسخ العقد أو مباشرة أو بطريقة أخرى للزمالك، الآن أنت لاعب محترف تلعب لصالح نادِ آخر ولو وصلك عرض من نادٍ كبير سيُقدر الناس".

وشارك صالح جمعة بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري 2020/2021 في 16 مباراة؛ حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا، قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية الماضية، التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي السابق في صفقة انتقال حر استعدادًا للموسم الجديد (2020 - 2021).