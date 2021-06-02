وزير الشباب والرياضة يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم  

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، ومعه سعادة سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية شايع الزنداني مساء الثلاثاء، بلاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ في معسكره الخارجي بالمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء الذي سبق تمارين المنتخب في ملعب نادي الشباب السعودي؛ تحدث معالي الوزير إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري معبراً عن تقديره للجهود والتضحيات التي يبذلونها من أجل رفع اسم اليمن عاليا في كل المناسبات.

وأكد حرص وزارته؛ على دعم استمرار المشاركات الخارجية والحضور اليمني الفاعل؛ بقدر حرصها على عودة النشاط الرياضي المحلي الموسمي المنتظم رغم كل الظروف.

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل من الجهازين الفني والإداري عن سير إعداد المنتخب للوصول إلى الجاهزة المثالية قبل الاستحقاقات القادمة .

ويستعد المنتخب اليمني في معسكر خارجي في الرياض منذ مطلع شهر مايو/ أيار للعودة إلى تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا، وبداية العودة ستكون يوم الخامس من يونيو/ حزيران الجاري أمام المنتخب السعودي

