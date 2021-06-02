شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: موسيماني طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع نجم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب التعاقد مع مصطفى فتحي، نجم نادي الزمالك، والمعار لصفوف سموحة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية:«موسيماني، أبلغ مسؤولي الأهلي بإعجابه بإمكانيات مصطفى فتحي، وطلب التعاقد معه في الفترة المقبلة».

وأضاف :«مصطفى فتحي، لم يجدد تعاقده مع الزمالك، قبل إعارته لصفوف سموحة، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل»، مضيفًا:«الأهلي أحد من قبل أنه لن يتعاقد مع أي لاعب من الزمالك، مرتبط بعقد مع النادي الأبيض، في ظل العلاقة القوية بين الناديين في الفترة الحالية، هل سيطلب النادي الأحمر من الزمالك التعاقد مع مصطفى فتحي، في نهاية الموسم الجاري؟».

يذكر أن مصطفى فتحي، قدم أداء مميزًا مع نادي سموحة منذ إنتقاله في يناير الماضي، حيث أحرز 9 أهداف وصنع 5 غيرها، من 18 مباراة لعبها مع الفريق.