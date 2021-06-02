شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورة حديثة تجمعه بتريزيجيه وحسام غالي ومحمد هاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر اللاعب الدولي ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح، صورة حديثة له على حسابه على الفيسبوك وإنستجرام، تجمعه بلاعب منتخبنا الوطني وفريق استون فيلا محمود تريزيجيه، بالاضافة الى لاعب النادي الأهلي محمد هاني، وحسام غالي

جدير بالذكر أن صلاح، أنهى مبارياته في الدوري الإنجليزي مؤخرا، باحتلال فريقه للمركز الثالث، خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ليشارك النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا القادمة، بالاضافة إلى تحقيقه المركز الثاني في قائمة هدافي هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن هداف الموسم اللاعب هاري كين لاعب توتنهام.