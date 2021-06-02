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محمد صلاح ينشر صورة حديثة تجمعه بتريزيجيه وحسام غالي ومحمد هاني

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر اللاعب الدولي ولاعب نادي محمد صلاح، صورة حديثة له على حسابه على الفيسبوك وإنستجرام، تجمعه بلاعب منتخبنا الوطني وفريق استون فيلا محمود تريزيجيه، بالاضافة الى لاعب النادي الأهلي محمد هاني، وحسام غالي

جدير بالذكر أن صلاح، أنهى مبارياته في مؤخرا، باحتلال فريقه للمركز الثالث، خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ليشارك النادي في بطولة القادمة، بالاضافة إلى تحقيقه المركز الثاني في قائمة هدافي هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن هداف الموسم اللاعب هاري كين لاعب توتنهام.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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