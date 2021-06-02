شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون ببطولة العالم للجمباز يخضعون للمسحة الطبية لفيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع المشاركون في بطولة كأس العالم للجمباز الفني، رجال وسيدات، الذي يقام في مصر، للمسحة الطبية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وحضر اللاعبون واللاعبات والحكام وكافة اللجان المشاركة في التنظيم داخل فندق الإقامة، وخضعوا لنظام الفقاعة الطبية الذي تطبقه اللجنة المنظمة، من أجل التصدي لفيروس كورونا، والسيطرة عليه طوال فترة البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وأنسات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣ إلى ٧ يونيو ٢٠٢١ على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٦ دولة من مختلف دول العالم

وتحظي بطولة العالم للجمياز الفني باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث ان البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحتضنها مصر

من جانبه أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها وزارة الصحة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحماية جميع الوفود المشاركة في البطولة.