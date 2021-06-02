خلفاً لـ زيدان.. ريال مدريد يقرر عدم المجازفة ويستقر على مدربه الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد قرر استعادة جهود المدرب كارلو أنشيلوتي لتولي مهمة تدريب الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد يبدو وأنه قرر عدم المجازفة أو بدء تجارب جديدة مع الفريق، قبل بداية الموسم الجديد، بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قرر للمرة الثانية الرحيل بشكل مفاجىء.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، توصلت لاتفاق شبه نهائي مع كارلو أنشيلوتي، من أجل استلام دفة الفريق الملكي خلفاً لزيدان، على أن يكون الإعلان النهائي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي كان الاسم الثالث في حسابات ريال مدريد، بعد ماوريسيو بوتشيتينو، قبل أن تتعقد عملية رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الحالي، وأنطونيو كونتي الذي استقال من إنتر ميلان بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي، ولكن لم تصل المفاوضات إلى محطات إيجابية.