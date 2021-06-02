أحمد مجاهد: تطعيم كورونا شرط لبدء الموسم القادم

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أنه لن يتم إلغاء الدوري هذا الموسم تحت أي شكل من الأشكال، خاصة أنه موسم احتفال اتحاد الكرة بمئويته.

وقال "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم"،المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورت"، أنه لن يتم البدء فى الموسم المقبل ولن يتم استخراج كارنيهات اللاعبين قبل الحصول على لقاح كورونا.

وتابع: نحاول بشكل مكثف إنهاء هذا الموسم الاستثنائي بشكل طبيعي رغم كل الظروف، والأزمة الأساسية التي تواجهنا حاليا متمثلة في مؤجلات الأهلى وبيراميدز؛ لأن الأهلى لديه 6 مؤجلات وبيراميدز لديه 4 مؤجلات.

وأشار الي أن الأسابيع الخمسة الأخيرة من الدوري لن تلعب إلا وكل الأندية لديها نفس عدد المباريات، وفي حال خروج المنتخب الأولمبي من الدور الأول من الأولمبياد سينتهى الموسم في نهاية شهر أغسطس.

وأختتم "مجاهد" حديثه قائلا: مسابقة كأس مصر ستتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر حال انتهاء الدوري في نهاية شهر أغسطس.