شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: نرغب فى استكمال الدوري بسب التزامتنا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق بالنادي عن رغبته في استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم، مؤكدا أن ناديه لم يطلب إلغاء المسابقة ويتمسك باستكمال باقي منافسات الموسم الحالي، لاسيما وأن ناديه يسير بشكل جيد في الدوري ويحتل المركز الخامس بجدول المسابقة.

قال سراج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": نرغب في استكمال مسابقة الدوري بسبب التزاماتنا المالية مع اللاعبين، لأنه حال إلغاء المسابقة ستقدم الشركاات الراعية على تخفيض جزء من المستحقات المالية وهو ما قد يضع الأندية في مأزق كبير.

وتمنى سراج أن ينجح اتحاد الكرة في وضع جدول متوازن وخطة لحل أزمة ضغط الجدول في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هناك عدة نماذج ممكن وضعها للخروج من هذا المأزق ، وهناك أكثر من مقترح لذلك بما يتناسب مع كل الأندية.

أضاف أن محمد عظيمة المدير الفني للمقاصة هو الآخر يرغب في استكمال مسابقة الدوري ، لاسيما أن الفريق الفيومي يقدم عوضا طيبة في الفترة الحالية، مشددا أن ناديه مطالب بالحقافظ على اللاعبين وكذلك الالتزامات المالية تجاههم والتزاماتنا مع الشركات الراعية.