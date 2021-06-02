شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: هدفنا البقاء.. ورحيل سالاس له أبعاد نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، ارتياحه لنتائج الفرق التي تنافس في القاع في الفترة الأخيرة قائلا: "هدفنا واحد وواضح وهو البقاء، لذلك نظرتنا دائما على الفرق التي تصارع لتفادي الهبوط، نبحث عن المركز المنقذ من الهبوط وهو الذي يقبع فيه أسوان حاليا".

وتعادل المصري مع دجلة بهدفين لكل فريق على ملعب الإسكندرية، وهى المباراة الأولى للمدير الفنى الجديد عبد الباقي جمال بعد رحيل التشيلي ماريو سالاس.

وتابع عبد الواحد في تصريحات خاصة لليوم السابع: "يفصلنا على أسوان 6 نقاط، وهزيمة أسوان من الاتحاد مؤخرا بالإضافة إلى نتائج البنك الأهلي كلها تصب في صالحنا، ومن حسن الحظ أننا سنواجه أسوان في المباراة المقبلة بعد التوقف، وهي مباراة ب6 نقاط كاملة، لأنها ستقلص الفارق إلى 3 نقاط وتزيد من الإثارة".

وأوضح المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن الأداء الذي ظهر عليه الفريق في مباراة المصري الأخيرة، عكس الحالة المعنوية والنفسية للفريقة وأثبت قدرته على التمسك بأمل البقاء لنهاية الموسم، بعد رحيل المدرب التشيلي ماريو سالاس".

وأضاف عبد الواحد، "مش عايزين نقول إن الأداء المميز له أبعاد فنية، الفريق أصلا يملك عناصر جيدة، وسالاس كان مدربا رائعا، لكن أحيانا يكون الدواء في التغيير، ولاحظنا ذلك، ويمكن أن نبني على نتيجة أمس لما هو قادم".

وحرم الفريق الدجلاوي الأندية الكبرى في الدوري من عدد كبير من النقاط، رغم أنه لم يفز على أيا منها، لكنه أيضا لم يخسر، ليحرم تلك الفرق من نقطتين في كل مواجهة.