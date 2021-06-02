شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» يرحب بانتقال «سيرجى روبيرتو» إلى مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مسؤولو نادى برشلونة الإسبانى برحيل سيرجى روبيرتو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويريد برشلونة التخلص من روبيرتو خلال الميركاتو الصيفى الجارى، قبل انتهاء عقده مع نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2022 حتى يستفيد ماديًا من رحيله خارج «كامب نو».

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن هناك ترحيبًا من الأطراف الثلاثة (برشلونة، مانشسترسيتى، سيرجى روبيرتو) بعقد تلك الصفقة، رغم أن أولوية روبيرتو هي الاستمرار في برشلونة ولكن إذا لم يكن لدى النادى الكتالونى النية في التجديد فسيفكر في الرحيل ومانشستر سيتى في المقدمة.

وأضافت: «حتى الآن، لم يحسم برشلونة مستقبل روبيرتو لأن هناك رغبة من قبل الإدارة في تجديد دماء الفريق وبيع لاعبين لتمويل صفقات مميزة».

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدى فيها نادى مانشستر سيتى، رغبته في التعاقد مع روبيرتو حيث كان هناك اهتمام به من قبل بيب جوارديولا، في الصيف الماضى.

وفى سياق آخر، أكد الهولندى فرينكى دى يونج، لاعب خط وسط نادى برشلونة، أنه يتطلع لإظهار مستوى أفضل مع منتخب بلاده هولندا في بطولة يورو 2020، والتى تنطلق 11 يونيو الجارى. وقال دى يونج في تصريحات لموقع «Nu.nl» الهولندى: «الجميع الآن يتحدث عن بطولة أوروبا، ورأيت الإعلانات التجارية في التليفزيون، هذا لطيف للغاية، ستكون هي البطولة الأولى لى».

وأضاف: «عندما كنت طفلًا صغيرًا اعتدت على مشاهدة البطولة كمشجع للمنتخب الهولندى، كنت أرسم الأعلام على خدى، ولدىَّ ذكريات رائعة في كأس العالم 2010، تمكنت من متابعة جيل رائع من اللاعبين، والآن أنا هنا بنفسى». وتابع: «أريد التغلب على الموسم الصعب مع برشلونة، ما حدث ليس جيدًا بما فيه الكفاية، بصفتنا برشلونة، نريد الفوز بأكثر من كأس، على الرغم من أن الموسم لم يكن سيئًا للغاية، خاصة عندما ترى من أين أتينا».

وأردف: «أشعر أننى سعيد في برشلونة، آمل حقًا أن أستمر في الفريق، لأن ذلك يساعدنى، كما أننى حتى الآن لم أُظهر 100% من المستوى الحقيقى لى».

وعن استمرار النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى مع الفريق قال: «ميسى لم يخبرنى بأنه سيستمر بشكل مباشر، لكننا نتحدث عن كل شىء في الملعب، ومن الرائع اللعب معه، عندما كنت صغيرًا كان بالفعل هو الأفضل في العالم، وحتى الآن، وهذا ليس بالأمر السهل». واختتم: «عندما تكون هناك مقارنة ويمكننى الاختيار بين اللعب مع ميسى أو أي شخص آخر، أنا دائمًا أختار ميسى، سيكون من الحماقة عدم القيام بذلك، إنه الأفضل في التاريخ».