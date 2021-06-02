شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نرحب بإبرام صفقات مع الأهلي.. وهذا موقف فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، إن اللاعب التونسي فرجاني ساسي، حصل على كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة: «ساسي حصل على مستحقاته المالية المتأخرة ولازالنا نتفاوض معه من أجل التجديد إن لم يكن وقع لنادٍ اّخر».

وأكمل: «سنتفاوض مع فرجاني ساسي كي يبقى ضمن صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الكروي في مصر في حالة رفضه التجديد لمواسم أخرى».

وأنهى تصريحاته:«نرحب بإبرام صفقات مع النادي الأهلي بشكل مباشر في ظل الحالة الطيبة التي تجمع إدارتي الناديين في الوقت الحالي والعلاقات المميزة».