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الزمالك: نرحب بإبرام صفقات مع الأهلي.. وهذا موقف فرجاني ساسي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، إن اللاعب التونسي فرجاني ساسي، حصل على كافة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة: «ساسي حصل على مستحقاته المالية المتأخرة ولازالنا نتفاوض معه من أجل التجديد إن لم يكن وقع لنادٍ اّخر».

وأكمل: «سنتفاوض مع فرجاني ساسي كي يبقى ضمن صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الكروي في مصر في حالة رفضه التجديد لمواسم أخرى».

وأنهى تصريحاته:«نرحب بإبرام صفقات مع النادي الأهلي بشكل مباشر في ظل الحالة الطيبة التي تجمع إدارتي الناديين في الوقت الحالي والعلاقات المميزة».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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