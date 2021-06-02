شكرا لقرائتكم خبر عن الننى ينافس على جائزة فى أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح نادى أرسنال هدفا سجله الدولى محمد الننى، للفوز بجائزة هدف الموسم للجانرز.

ونشر نادى أرسنال عبر موقعه الرسمى هدف الننى الذى سجله فى شباك دوندالك الأيرلندى، يوم 10 ديسمبر الماضى، بمرحلة المجموعات لبطولة الدورى الأوروبى، ورشحه ضمن أفضل 10 أهداف سجلها الجانرز.

وفاز أرسنال فى تلك المواجهة بنتيجة 4-2 وسجل الننى الهدف الثانى فى الدقيقة 18 من تسديدة صاروخية سكنت الشباك الأيرلندية. وتضم قائمة أفضل 10 أهداف سجلها أرسنال، «هدفا اللاعبة فيفيان ميديما أمام توتنهام وريدينج، وهدف اللاعبة كاتى مكابى ضد توتنهام، وجرانيت تشاكا أمام تشيلسى، وكيران تيرنى وبوكايو ساكا ونيكولاس بيبى فى مرمى وست بروميتش، بجانب مارتن أوديجارد فى مرمى أولمبياكوس اليونانى، وأليكس لاكازيت فى شباك شيفيلد يونايتد». وقضى الننى موسما جيدا مع أرسنال، شارك خلاله فى 41 مباراة وسجل 3 أهداف.