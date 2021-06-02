شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يتمرد على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، حالة من الغضب داخل الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بسبب عدم التزام اللاعب فى التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى وقع عقوبة مالية كبيرة وفقا للائحة على عبدالله جمعة، بسبب غياب اللاعب عن خوض البرنامج التأهيلى لمدة يومين دون الاستئذان أو تقديم أى مبررات للغياب.

وكان محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قد وضع برنامجا تأهيليا مطولا فى الفترة الماضية، من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية للزمالك.

ويضغط عبدالله جمعة على مجلس إدارة الزمالك، من أجل تجديد عقوده مع القلعة البيضاء بالمساواة مع قائمة لاعبى الفئة الأولى بالفريق الأول، مطالباً بتقديره ماديًا، حيث إنه يحصل على مليون ونصف المليون فى الموسم.

كما حذر أسامة نبيه اللاعب منذ فترة قصيرة بسبب سهراته على برنامج «كلوب هاوس»، ودخوله فى مشاحنات مع جماهير القلعة البيضاء.

وينتظر عبدالله جمعة عقد جلسة مع مجلس الزمالك عقب العودة من الإجازة لحسم موقفه مع الفارس الأبيض، وينتهى عقده مع القلعة البيضاء فى نهاية الموسم المقبل.

وكان الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة خمسة أيام بعد التعادل مع الجونة، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للقاء أسوان، المقرر له يوم 17 يونيو المقبل، فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.

فى سياق آخر، يرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى إعادة تقييم مستوى ثلاثى حراس مرمى الفريق، حيث يسعى لاستغلال فترة الراحة الحالية نتيجة توقف المسابقة، والتى تصل إلى أسبوعين.

ويسعى كارتيرون إلى تقييم مستوى الحراس الثلاثة لبحث إعارة أحدهم عقب نهاية الموسم، وذلك تفاديا للأزمات بين الحراس الثلاثة فى ظل رغبة كل حارس منهم فى المشاركة أساسيا للتواجد فى منتخب مصر.

ينوى المدير الفنى الفرنسى الإبقاء على حارسين فقط، على أن يكون الحارس الثالث من الصاعدين الصغار، مع إعارة حارس مرمى فى موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.