شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، على انطلاق مسابقة الدورى فى الموسم الجديد فى أول أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من الموسم الجارى يوم 24 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا للانتهاء من كافة المباريات سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر. وعلمت «المصرى اليوم» أن اتحاد الكرة يدرس إقامة السوبر المصرى فى مصر بدلًا من إقامته فى أى دولة عربية كما كان متبعا خلال السنوات الأخيرة وفقا لما سيتم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة. وشهد الاجتماع حضور سيد عبدالحفيظ ممثلا عن النادى الأهلى، وحسين السيد ممثلا عن الزمالك، ومحمد الخولى عن النادى المصرى، واللواء أشرف عامر ممثلًا عن الإنتاج الحربى، ومحمد إبراهيم ممثلًا عن الإسماعيلى، واللواء أحمد سليمان عن نادى أسوان، وتم الاستقرار خلال الاجتماع على تحديد يومى 26 أو 27 أغسطس المقبل موعدًا بشكل مبدئى لنهاية مسابقة الدورى، على أن يبدأ الموسم الجديد فى نهاية شهر سبتمبر.. وفى حال وصول المنتخب الأولمبى فى الأوليمبياد إلى دور ربع أو نصف النهائى سينتهى الدورى يوم 16 أو 17 سبتمبر المقبل، وتم الاتفاق على إنهاء مسابقة كأس مصر فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل حال انتهاء الدورى فى نهاية أغسطس. وطلب مسؤولو الزمالك، خلال الاجتماع، عدم خوض مبارياته فى مسابقة الدورى قبل أن يخوض الأهلى جميع مؤجلاته، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص فى ظل الصراع الشرس معه على صدارة جدول الدورى، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل مسؤولى اتحاد الكرة.

كما طلب اتحاد الكرة من جميع الأندية ضرورة تسجيل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح فيروس كورونا من أجل انتظام المسابقات فى الموسم الجديد، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة على إنشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتوجهة إلى طوكيو لخوض الأولمبياد. وخلال الاجتماع، طلبت بعض الأندية إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم، على رأسها مصر المقاصة، بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الأندية، وهو ما تم رفضه بشكل نهائى من اتحاد الكرة.