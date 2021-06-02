شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف التجديد لـ«موسيمانى» بعد الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح، فتح ملف التجديد للجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، عقب مواجهتى الترجى المقرر لهما يومى 19 و26 يونيو الجارى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما استقر الرأى داخل النادى على استمرار المدرب بعد نجاحه فى مهمته مؤخرا وقدرته على العبور بالفريق وسط الظروف الصعبة التى واجهت الأهلى سواء بسبب كثرة الغيابات لظروف الإصابات التى طالت عددا كبيرا من النجوم، وأفقدت الفريق الكثير من العناصر المهمة، فضلا عن ضغط المباراة على الصعيدين المحلى والإفريقى، وكذلك النجاح فى مونديال الأندية الأخير الذى أقيم فى قطر، وحصول الفريق على المركز الثالث، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن محمود الخطيب، رئيس النادى، سوف يحضر الجلسة المقررة مع المدرب لمناقشة شروطه لتمديد عقده، فيما نصحت لجنة التخطيط، المدير الفنى، بالموافقة على إعارة المهاجم الكونغولى والتر بواليا، إلى الجونة خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد طلب الأخير الحصول على خدمات اللاعب عقب خروجه من حسابات الجهاز الفنى مؤخرا.

ووفقا لمصدر داخل الجهاز الفنى للأهلى فإن موسيمانى رفض حسم موقف بواليا رسميا فى الوقت الحالى، من أجل منحه فرصة أخيرة خلال المباريات المتبقية من الدورى قبل أن يحسم أمره. وشارك بواليا مع الأهلى فى 18 مباراة، وسجل هدفين، وصنع مثلهما منذ انضمامه للفريق، وخرج بواليا فى الفترة الأخيرة من التشكيل الأساسى للقلعة الحمراء، ويتواجد دائما على مقاعد البدلاء، بعد تألق محمد شريف، ثم صلاح محسن فى المباريات الأخيرة. من ناحية أخرى، قررت إدارة النادى صرف مكافأة الفوز بالسوبر الإفريقى غدا الخميس بعد اعتمادها رسميا، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة قبل مواجهة الترجى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا، فيما طلب موسيمانى من الجهاز الإدارى تجهيز 5 مباريات لفريق الترجى الأخيرة لمشاهدتها للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة للمباراة، فيما يفاضل المدرب الجنوب إفريقى، بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بين ثلاثى الفريق الأحمر النيجيرى جونيور أجايى وناصر ماهر ووليد سليمان لاختيار أحدهم للمشاركة فى مركز صانع الألعاب فى مباراة الترجى التونسى القادمة بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك لتعويض غياب محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الذى تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل ويحتاج 15 يوما للعلاج.

على صعيد آخر، سافر بدر بانون، مدافع الأحمر، إلى المغرب أمس للانضمام لمعسكر منتخب المغرب للمحليين بقيادة الحسين عموتة، الذى سينطلق غدا، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب المغربى للمشاركة فى بطولة كأس العرب التى تنطلق فى قطر خلال يناير المقبل تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن رغبة الحسين عموتة هى ضم بدر بانون ومنحه شارة القيادة وذلك بعد فشل انضمامه إلى المنتخب الأول. ويلعب منتخب المغرب فى البطولة ضمن مجموعة تضم السعودية، والفائز من الأردن وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وجزر القمر.