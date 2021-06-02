شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخروج من كأس مصر.. وجلسة طارئة مع على ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، إيقاف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى إلى أجلٍ غير مسمى، مع خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب من لاعبى الفريق، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس مصر.

وودع المصرى مسابقة كأس مصر من دور ربع النهائى بعد خسارته أمام أسوان بنتيجة 5 - 4، بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

كما دعا مجلس إدارة المصرى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة على ماهر، لاجتماع عاجل وذلك لمناقشته فى أسباب الخسارة أمام أسوان والخروج من دور الثمانية، وكذلك تراجع النتائج ببطولة الدورى خلال الفترة الأخيرة بالهزيمة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتعادل أمام وادى دجلة بهدفين لكل فريق.

وفى سياق آخر، قرر على ماهر منح لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك بعد حالة الإرهاق التى أصابت اللاعبين نتيجة ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة.

وسوف يعود الفريق للتدريبات الجماعية الجمعة المقبل، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، ويسعى الجهاز الفنى لاستغلال فترة توقف الدورى الحالية فى تجهيز بعض اللاعبين على رأسهم حجاج عويس ومصطفى سلطان.

ويلتقى المصرى مع سيراميكا كليوباترا، 16 يونيو المقبل، على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى مثلها وتعرض للهزيمة فى 5 لقاءات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 23 غيرها.