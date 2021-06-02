شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلي يبرم صفقة تبادلية مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بصدد ابرام صفقة تبادلية مع مسئولي بيراميدز من أجل ترميم صفوف فريق الكرة بالنادي في الموسم المقبل.

وشدد زاهر خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن الأهلي سيضم صانع الألعاب ابراهيم عادل من بيراميدز مقابل الاستغناء عن خدمات ناصر ماهر.

وكان الأهلي قد أبدى اهتمامه بضم ابراهيم عادل، صانع ألعاب بيراميدز، في الوقت الذي يشارك فيه ناصر ماهر على استحياء عقب نهاية اعارته لسموحة، وعودته في الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لخوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي يومي 19 و 26 من يونيو الجاري.