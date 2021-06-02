كأس أوروبا 2020: تشكيلة نهائية لإنكلترا تضم ألكسندر-أرنولد

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لندن : أعلن مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت الثلاثاء تشكيلة الـ26 لاعباً النهائية التي سيخوض بها كأس أوروبا، وقد ضمت مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد، فيما استبعد جيسي لينغارد رغم تألقه الموسم المنصرم في صفوف وست هام.

وعاش ألكسندر أرنولد فترة عصيبة بالتأكيد قبل معرفة اللائحة النهائية لمنتخب بلاده، لاسيما أنه كان مهمشاً طيلة العام من قبل ساوثغيت الذي تركه خارج التشكيلة في آذار/مارس الماضي خلال تصفيات مونديال 2022.

لكن الأداء المميز الذي قدمه ابن الـ22 عاماً في المراحل الأخيرة من الموسم مع ليفربول ومساهمته في حصول الأخير على مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا، دفعا ساوثغيت الى استدعائه لخوض النهائيات القارية التي تنطلق في 11 الحالي.

وكان لينغارد الضحية الأبرز في التشكيلة النهائية لساوثغيت، لاسيما أنه قدم أداء استثنائياً مع وست هام بعد إعارته للأخير من مانشستر يونايتد، إذ سجل تسعة أهداف في 16 مباراة ليساهم في حصول الفريق اللندني على المركز السادس والمشاركة الموسم المقبل في "يوروبا ليغ".

وسمح هذا التألق لابن الـ28 عاماً بالعودة في آذار/مارس الى تشكيلة بلاده بعد غياب طويل، لكن ما قدمه في صفوفه الـ"هامرز" لم يكن كافياً على ما يبدو لساوثغيت من أجل ضمه الى تشكيلة كأس أوروبا.

واستبعد عن التشكيلة الأولية التي أعلنها ساوثغيت قبل أسبوع، حارس شيفيلد يونايتد آرون رامسدايل، لاعب وسط ساوثمبتون جيمس وورد براوز، مهاجمي أستون فيلا أولي واتكنز ومانشستر يونايتد مايسون غرينوود، إضافة الى قلبي الدفاع بن غودفري (ايفرتون) وبن وايت (برايتون) اللذين لا يملكان أي خبرة دولية على الإطلاق.

وتواجه انكلترا نظيرتها النمسا الأربعاء ورومانيا بعدها بخمسة أيام في دورة ودية ستقام على ملعب "ريفرسايد ستاديوم" الخاص بميدلزبره.

ويخوض المنتخب الانكليزي مبارياته في دور المجموعات على أرضه ضد كرواتيا في 13 حزيران/يونيو، إسكتلندا في 18 منه وجمهورية تشيكيا في 22 وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام النهائيات القارية في 11 مدينة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، وفي حال تصدرها للمجموعة الرابعة ستلعب إنكلترا في ثمن النهائي أيضاً على "ويمبلي" الذي يستضيف كذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي.

التشكيلة النهائية:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (وست بروميتش)

للدفاع: لوك شو وهاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، بن تشيلويل وريس جيمس (تشلسي)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كودي (وولفرهامبتون)، كيرن تريبيير (أتلتيكو مدريد الاسباني)، ترنت الكسندر أرنولد (ليفربول)

للوسط: ديكلاين رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (ليدز)، مايسون مونت (تشلسي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الالماني)