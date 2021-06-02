شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تكلفة الـ VAR فى المباراة الواحدة 1800 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن تكلفة المباراة الواحدة لتقنية الفيديو "الفار" 1800 دولار، موضحا أن الأعباء المالية الكبيرة لتطبيق التقنية هي سبب لعب مباريات كأس مصر بدونها.

وأوضح عوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي، أن التكلفة مع اللجنة الخماسية للمباراة الواحدة كانت 3 آلاف دولار بسبب وجود مبالغ كانت تدفع على هيئة أقساط كل مباراة ما أدى لرفع التكلفة.

وعن التراجع في العقوبات لبعض الإداريين واللاعبين والمدربين قال عوض إن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار تخفيف العقوبات بعد الاعتذارات أو الألتماسات التي تتقدم بها الأندية، موضحا أن تخفيف عقوبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جاءت بعد اعتذار المنصة الإعلامية التي نشرت الفيديو بأن الحديث تم تأويله وفبركته وتشويهه.

وعن رفض بعض الأندية اللعب خلال التوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي أكد عضو اللجنة الثلاثية، أن التحايل على جدول الدورى مجرد مسكنات، لكن تبقى الأزمة الخاصة بضغط المباريات في المسابقة عالقة لحين إشعار آخر، موضحا أن كل التأجيلات التي نعيشها حاليا ستلقى بظلالها على جدول الدورى الموسم المقبل.

وأكد عوض أن الأهلي وافق على لعب مباراتي سيراميكا ودجلة خلال فترة التوقف أثناء خوض المنتخب الأولمبي مبارياته في طوكيو 2021، موضحا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رحب وتفهم فكرة ضغط اللقاءات هذا الموسم.

وأضاف عوض عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة: "هناك اتفاق بين اللجنة الطبية باتحاد الكرة بقيادة الدكتور محمد سلطان، على تقسيم أندية الدوري على 3 مجموعات لتلقي لقاحات كورونا، تجنبا لغياب اللاعبين عن المباريات بسبب الأعراض المصاحبة للقاح".