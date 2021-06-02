شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: راتب فينجادا ومعاونيه أقل من 30 ألف دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات بالجبلاية، لم تعلن جدول مسابقات الدوري كاملا لنهاية الموسم، بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي بالدورة الأولمبية طوكيو الشهر المقبل.

وتابع عوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي، أن الأهلي وافق على لعب مباراتي سيراميكا ودجلة خلال فترة التوقف أثناء خوض المنتخب الأولمبي مبارياته في طوكيو 2021، موضحا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رحب وتفهم فكرة ضغط اللقاءات هذا الموسم.

وعن مؤشرات عمل فينجادا الذي تم تعيينه مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم، قال عوض: "فينجادا دكتور جامعي بالبرتغال، ومميز جدا في الجوانب الإدارية، وجاء لتنفيذ خطة محددة وهي ربط الناشئين بمنتخبات الشباب والمنتخب الأول، وفينجادا ومساعدوه راتبهم الشهري أقل من 30 ألف دولار شهريا".

وأضاف عوض عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة: "هناك اتفاق بين اللجنة الطبية باتحاد الكرة بقيادة الدكتور محمد سلطان، على تقسيم أندية الدوري على 3 مجموعات لتلقي لقاحات كورونا، تجنبا لغياب اللاعبين عن المباريات بسبب الأعراض المصاحبة للقاح".

وعن رحيل اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية بقيادة أحمد مجاهد، قال عوض إن الفيفا ارتأت تغيير اللجنة لتسريع الأجندة المتفق عليها، موضحا أن لجنة عمر الجنايني قدمت كل ما في وسعها.

وأوضح عوض أن التطعيم ضد فيروس كورونا أحد شروط القيد في الموسم الجديد، موضحا أن الأندية تقبلت هذا الشرط، مؤكدا أن حل اللجان داخل الجبلاية هو إجراء طبيعي في الاتحاد المصري لكرة القدم، لتجديد الدماء.