شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة شوقي غريب.. ماذا قدم مهاجمو المنتخب الأولمبي هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولى بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولى يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى - أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.

مصطفى محمد: خاض 21 مباراة مع جالطة سراي هذا الموسم، سجل 11 هدفا ولم يصنع.

أحمد ياسر ريان: لعب 24 مباراة مع سيراميكا هذا الموسم، سجل 13 هدفا وصنع هدفين.

صلاح محسن: لعب 20 مباراة مع الأهلى هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع آخر.

ناصر منسي: لعب 24 مباراة مع طلائع الجيش هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى.

فادي فريد: لعب 21 مباراة مع أسوان هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع هدفين.