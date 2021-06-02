شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستطلع رأى موسيمانى بشأن ضم "دوللى" مهاجم مونبيليه الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو النادي الأهلي لاستطلاع رأي بيتسو موسيماني المدير الفني بشأن التعاقد مع مواطنه كيجان دوللي لاعب صن داونز الجنوب أفريقي السابق ومونبيليه الفرنسي الحالي بعد فك ارتباط اللاعب مع ناديه الفرنسي، وبات متاحا للانضمام في صفقة انتقال حر للأهلي.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض كيجان دوللي على إدارة الأهلي للتعاقد معه، لاسيما أنه كان هدفا من قبل لتدعيم صفوف الأهلي لاسيما مع وجود موسيماني على القيادة الفنية للأهلي.

ويدرس الأهلي التعاقد مع دوللي لاسيما أن ضمه لن يكلف خزينة النادي في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي نادٍ في الوقت الحالي، بخلاف أنه كان من ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي.

يذكر أن موسيماني سبق له تدريب كيجان دوللي صاحب الـ28، عندما كان مدربا لصن داونز، ويعلم إمكانيات اللاعب جيدا وكان اللاعب مرشحا من قبل لتدعيم صفوف الأهلي.

وذكرت صحيفة "soccerladuma" الجنوب أفريقية أن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع المهاجم الدولي الجنوب أفريقي كيجان دوللي، في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مونبيليه الفرنسي.

وانتهى عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي، وبالتالى يمكنه التوقيع لأى نادٍ إلا أن مونبيليه الفرنسى لا يزال متمسكاً بتمديد عقد اللاعب وسيكون العرض المالى من الأهلى هو الحاسم فى قرار عودة اللاعب من أوروبا.

ولد كيجان دوللي فى 22 يناير 1993 جوهانسبرج، جوتنج، وبدأ لعب كرة القدم فى ويستبري أرسنال، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة التميز ثم رصده نادى ماميلودي صن داونز.