شكرا لقرائتكم خبر عن NBA تختار الزمالك للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الوهاب، المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك، أن الرابطة الوطنية لكرة السلة "NBA" اختارت فريق سلة الزمالك للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الوهاب، خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" أن الزمالك سيكون أول فريق مصرى يشارك فى بطولة كأس العالم للأندية، والتى من المتوقع أن تقام فى شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك أول فريق يتوج ببطولة أفريقيا تحت رعاية الـ NBA.

وكان فريق كرة سلة الزمالك نجح فى التتويج بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

وعن رحلة الوصول إلى مطار القاهرة، قال ياسر عبد الوهاب إن الفريق متواجد حاليًا فى أوغندا بعد إلغاء رحلة الطيران الأولى عن طريق الدوحة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على مغادرة أوغندا والتوجه إلى أديس أبابا ثم العودة إلى القاهرة فى الواحدة والثلث صباح يوم الخميس.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل مباريات الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر، وذلك بسبب تأجيل عودة بعثة الفريق من روندا نظرا لأزمة فى الطيران، بعدما كان مقررا عودة اليوم ليتم تأجيل العودة إلى فجر الخميس.

وتقرر خوض الزمالك أولى لقاءاته ضد الجزيرة يوم 8 بدلاً من 6 يونيو الجارى لتكون مباريات الزمالك أمام الجزيرة أيام 8- 10 - 12 - 14 - 16 وفي حالة وصول الفريقين لمباراة لتحديد المتأهل للمباراة النهائية يتم تأجيل نهائي الدوري لمدة 48 ساعة لينطلق يوم 22 من شهر يونيو.