شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى صرف رواتب موظفى اتحاد الأثقال بسبب توقيع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود محجوب، رئيس اللحنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال، عن مواجهة الاتحاد أزمة بسبب عدم القدرة على صرف رواتب الموظفين فى ظل عدم اعتماد وزارة الشباب و الرياضة توقيع البنوك حتى الآن.

وقال محجوب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه توجد حالة من الاستياء من جانب موظفى الاتحاد بسبب عدم ضرف رواتبهم، لا سيما أن الاتحاد يواجه أزمة كبرى بسبب تعطيل تسيير كافة الأمور بسبب هذا الأمر.

وأضاف محجوب أنه طالب وزارة الشباب والرياضة بضرورة اعتماد توقيع البنوك، من أجل تسيير أمور الاتحاد، وتنفيذ البطولات المحلية التى تم تأجيلها أكثر من مرة لهذا السبب.

وقال محجوب إنه يتابع هذا الملف المهم فى الساعات المقبلة مع الوزارة، بعد عودته إلى القاهرة مؤخرا عقب حضور الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للعبة.

وفاز محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصري لرفع الأثقال بمقعد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد والتي جرت بالعاصمة الكينية "نيروبي"، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها "محجوب" في حصد مقعد نائب الرئيس، بعد فوزه بالانتخابات الماضية التي أقيمت عام 2017 بالجزائر.

ويرأس محمود محجوب اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد رفع الأثقال، عقب إيقاف الاتحاد خلال الفترة الماضية من قِبَل الاتحاد الدولي للعبة؛ بسبب بعض الخروقات الخاصة بتعاطي المنشطات.