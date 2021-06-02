سيف زاهر: صففة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز.. ومصطفى فتحى يدرس العرض الأحمر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر أن هناك مقترحا تتم مناقشته بين إدارتي الأهلي وبيراميدز يقضى بانتقال إبراهيم عادل للفريق الأحمر وناصر ماهر لبيراميدز.

وكشف زاهر فى قناة أون تايم سبورت، أن الأهلي دخل فى مفاوضات لضم إبراهيم عادل خاصة بعد وصول معلومات للإدارة الحمراء تؤكد عدم توثيق عقده الجديد مع بيراميدز، إلا أنه ثبت أن عقد اللاعب مع ناديه سليم ليتم إرجاء الأمر في الوقت الذى يعد ناصر ماهر على رأس المطلوبين في بيراميدز، خاصة أنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الأحمر.

وأضاف سيف زاهر أن إدارة الأهلي بدأت مفاوضات جادة لضم مصطفى فتحى جناح الزمالك المعار لسموحة، خاصة أن عقده مع الفريق الأبيض ينتهى بنهاية الموسم المقبل، أى يحق للاعب التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل.

وكشف سيف زاهر أن مصطفى فتحي انتظر إدارة الزمالك لمفاتحته في ملف التجديد إلا تأخر الإدارة البيضاء جعل اللاعب يبدأ في دراسة العرض الأحمر، وكذلك عرض بيراميدز الذي دخل هو الآخر في مفاوضات لضم اللاعب.