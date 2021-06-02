شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد محمود الونش: أحد أهم لاعبينا فى منظومة خط الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي الزمالك على تهنئة لاعبه محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني، بعيد ميلاده الـ 26، ووجه الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رسالة تهنئة للونش، قائلا: "يوافق الثلاثاء عيد ميلاد لاعب نادي الزمالك محمود حمدي الونش. أردنا أن نختتم اليوم بتهنئة أحد أهم اللاعبين في منظومة خط الدفاع بنادي الزمالك، كل عام وأنت بخير".



الزمالك على تويتر

واحتفل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني بعيد ميلاده الـ 26، الثلاثاء، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995، محمود الونش انضم للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش الذي بدأ مسيرته فيه وتدرج من قطاع الناشئين حتي الفريق الأول.



احتفال الزمالك بعيد ميلاد الونش

بدأ الونش رحلته الجديد مع الزمالك اول موسم بقوة حيث شارك في 113 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف، وفي الموسم الماضي شارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ومع منتخب الفراعنة، انضم الونش إلى المنتخب الوطني في 25 مايو عام 2018 وشارك في مباراتين دوليتين فقط.