ملف الثلاثاء.. حقيقة اعتزل وليد سليمان بنهاية الموسم.. وطلب بادجي من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

وليد سليمان يتحدث عن.. حقيقة اعتزاله.. لقطة تكريم الخطيب.. و"العاشرة"

"والدتي سافرت أمريكا تتفرج عليا".. السباح مروان القماش عن كواليس تفوقه على مايكل فيليبس

الزمالك: طالبنا بإنهاء الأهلي مؤجلاته أولاً من أجل العدالة.. ولن ننسحب

نائب الزمالك يكشف أخر تطورات "حساب التبرعات".. والتجديد لساسي

تقارير: غضب في ريال مدريد من راموس

كوكا: من الصعب اختيار وجهة صلاح المقبلة.. ولا أحب التركيز على أنني مظلوما

رسميا.. البرتغالي ليوناردو جارديم مدربا للهلال

غريب يكشف سبب انضمام عاشور للقائمة.. ويصرح: : لا شيء يثبت تواجد صلاح معنا

الأهلي: هدفنا التتويج بكأس العالم.. وموسيماني مشروع مدرب كبير

اتحاد الكرة: لم يحدث تهديد من أي ناد بالانسحاب من الدوري

مصدر يكشف لمصراوي.. بادجي يرفض العودة ويبلغ الأهلي بالاستمرار في أوروبا

ألتوبيلي: الأهلي عظيم مثل إنتر ويوفنتوس.. وسيتجاوز ريال مدريد

مران الأهلي.. رسائل موسيماني.. مشاركة نيدفيد.. تأهيل محمد هاني

رسمياً.. كارلو أنشيلوتي مدرباً لريال مدريد لمدة 3 مواسم

أنشيلوتي: لدي تحد مع فريق "كان دائما في قلبي"

ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا استعدادا ليورو 2020

منتخب ألمانيا يعلن جاهزية مولر وهوملز لودية الدنمارك

أفشة يظهر في الأهلي بـ"عكازين".. وجلسة مع طبيب الفريق