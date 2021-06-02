الزمالك: طالبنا بإنهاء الأهلي مؤجلاته أولاً من أجل العدالة.. ولن ننسحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة الزمالك أن القلعة البيضاء تطالب بإنهاء النادي الأهلي كافة مؤجلاته في الدوري قبل استئناف المُسابقة بالنسبة لفريقه.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب مؤقتاً لحين إنهاء الأهلي مؤجلات، ولو فاز حامل اللقب بالمباريات الست المؤجلة سيتصدر بفارق 4 نقاط عن الأبيض.

وفي تصريحات لقناة "تن" قال الأتربي :"هذا الفارق الكبير في عدد المباريات ينقص من متعة المُنافسة، كما أنه ليس من العدل أن يلعب فريق أكثر من منافسه بهذا الشكل".

وأضاف الأتربي :"الأهلي شاطر" مضيفاً :"لأنه لم يلعب حتى الآن، لكننا نثق في اتحاد الكرة والأشخاص الذين يديرونه من أجل تلبية طلب نادي الزمالك الذي يهدف للعدالة".

وتابع نائب رئيس لجنة الزمالك :"هدفنا اللعب النظيف، واجهنا المصري والإسماعيلي والجونة، وكلما انتهى صراع الهبوط والمربع الذهبي، تفقد الأندية الشغف في اللعب بقوة والمنافسة".

وأنهى الأتربي :"لا صحة لما أثير حول انسحاب الزمالك من الدوري إذا لم يُنهي الأهلي مؤجلاته، لكننا نشاهد في أوروبا الفارق لا يزيد عن مباراتين عندما يُشارك أحد المنافسين قارياً، ونطالب بالعدالة".