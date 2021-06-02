كوكا: من الصعب اختيار وجهة صلاح المقبلة.. ولا أحب التركيز على أنني مظلوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، أنه لا يحب التركيز على أنه مظلوما في مصر، مشيراً إلى أنه من الصعب اختيار وجهة زميله في المنتخب محمد صلاح لاعب ليفربول، المقبلة.

وقال كوكا في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "ام بي سي مصر": "لا أحب أن أركز عن أني مظلومًا أو استحق أن يتم التحدث عني أكثر في مصر، بل اهتم بالعمل ومستواي لأنتقل لفريق أفضل وهكذا".

وأضاف: "كل شيء يحدث لسبب والله يعلم أنك سوف تقدر تخطيه، ضاع مني شهرين ولكن هذا هو النصيب وسعيد بما قدمته وربنا يكرم في الفترة المقبلة".

وعن ثقة حسام البدري مدرب منتخب مصر به: "الحمد لله وهذا أمر يسعدني وأي شخص يتمنى تمثيل منتخب بلاده".

وبسؤاله عن وجهة صلاح المقبلة: "أتمنى كل الخير لصلاح ولا استطيع أن اختار أين سيذهب صلاح، وربنا يوفقه في خطوته القادمة".

وعن المهاجمين المصريين، اختتم كوكا: "هناك لاعبين جيدين في الدوري المصري منهم أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وشادي حسين، ومصطفى محمد ذهب إلى جالاتاسراي وهو لديه التركيز ولديه موهبة كبيرة وربنا يوفقه الفترة المقبلة".