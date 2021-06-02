تقارير: غضب في ريال مدريد من راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن وجود حالة من الاستياء في إدارة ريال مدريد الإسباني تجاه المدافع سيرجيو راموس قائد الفريق، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي بنهاية الشهر الجاري في 30 يونيو 2021.

ووفقا لإذاعة "أوندا سيرو"، فإن ريال مدريد غاضب من سيرجيو راموس بعدما طلب من زملائه عدم قبول تخفيض رواتبهم لأنه يعتقد أن النادي يفعل ذلك فقط لشراء كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأضافت الإذاعة أن ريال مدريد منح راموس موعدًا نهائيًا للموافقة على تجديد عقده مع خفض راتبه، مثلما حدث مع لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.

ودخل سيرجيو راموس في مفاوضات مع باريس سان جيرمان للانتقال إلى الفريق الفرنسي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.