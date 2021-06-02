نائب الزمالك يكشف أخر تطورات "حساب التبرعات".. والتجديد لساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن مسألة فتح حساب لتلقى تبرعات محبي النادي للمساهمة في إيجاد مصادر للتمويل مجرد فكرة ضمن أفكار عديدة لكن المجلس ينتظر موافقة الجهات الإدارية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتعيين مجلس جديد لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وقال نائب رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" "هناك مشاكل مالية بالطبع في الزمالك والجميع يعلمها، لكن الحمد لله المجلس الحالي منذ تسلم الإارة نجح في تسديد جزء كبير من مستحقات الجميع".

وأضاف "كان هناك انذار مرسل لنادي الزمالك عن طريق محامي بخصوص مستحقات فرجاني ساسي، كان من المفترض أن تنتهي المدة يوم الأحد، لكننا يوم الخميس وضعنا مستحقات ساسي في حسابه".

واستمر "ساسي لاعب فذ ومهم لنادي الزمالك، لو لم يكن قد وقع لنادي أخر بالطبع سنتفاوض معه، أولاً من أجل استكمال دوري الموسم الحالي، وثانياً من أجل تجديد تعاقده بشكل كامل".

وصرح "قميص نادي الزمالك شرف لأي لاعب، لو ساسي لديه الرغبة في الاستمرار واستكمال مشواره معنا، سنتفاوض معه ونعمل بكل قوة في هذا الملف حال لم يكن قد وقع واختار نادي أخر".

وشدد "يجب أن يكون لدينا أفكار خارج الصندوق بخصوص الموارد، فكرة فتح حساب للتبرع من ضمن الأفكار، ننتظر موافقة الجهة الإدارية ووقتها اذا كان هناك محب للزمالك يريد التبرع والمساهمة فهذا أمر جيد".

وأكمل "أعضاء مجلس إدارة الأهلي بينهم رجال بنوك ونحن أصدقاء، العلاقات الطيبة بين الناديين بالتأكيد في صالح الرياضة المصرية، طالما هناك منافسة شريفة بين جميع الأندية فهذا لصالح المنتخبات".

وعن هل يتفاوض الزمالك مع الأهلي لضم لاعب أو العكس "لو هناك علاقة جيدة وشفافية بالتأكيد سيكون هذا لصالح الكرة المصرية".