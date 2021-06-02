غريب يكشف سبب انضمام عاشور للقائمة.. ويصرح: : لا شيء يثبت تواجد صلاح معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، أنه لا يوجد لديه شيء يثبت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع المنتخب في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "نسبة مشاركة اللاعبين أكثر من ٩٠٪؜، وتابعنا اللاعبين، وقمنا بتأييد ٥٠ اسم وفقا لقوانين فيفا بما فيهم اللاعبين الكبار والصغار، وكورونا تسببت في عدم خوضنا لمباريات ودية، والقائمة النهائية ستكون يوم ٨، وستضم ١٨ لاعبين و٤ لاعبين احتياطيين".

وتابع: "قمت باختيار لاعب فقط من الثلاثة الكبار وهو محمد صلاح، وأترك الأمور لأخر وقت، وحتى الآن ليس لدي شيء يثبت تواجد صلاح معي، ويجب أن أضع العديد من الخطط".

وكشف سبب انضمام إمام عاشور للقائمة: "إمام عاشور كان موقوف من اتحاد الكرة وكان يلعب معي في البطولة الافريقية، ولا يمكنني أخذ لاعب وهو موقوف، والان ايقافه انتهى وشارك في المباريات لذلك قمت بضمه للقائمة، ويجب ان نتحدث معه في المستقبل لأن مستقبله كويس".

وأضاف: "سجلت ٧ حراس مرمى من الـ٥٠ اسم، ولا يمكنني الإفصاح عن من سيكون رقم ١ أو رقم ٢، و٥ من هؤلاء الحراس تحت السن، والوضع الطبيعي أن يكون محمد صبحي الذي شارك في البطولة الافريقية وحصل على أحسن حارس في افريقيا ويشارك بصورة منتظمة في الدوري هو رقم ١، ومحمد عبد السلام أقل لاعبي المنتخب مشاركة في الدوري".

وواصل: "لدي خطة للتشكيل الأساسي وتحدثت فيها مع جهازي منذ شهر طالما عندنا طموح وإصرار وهدف تريد الوصول له، نريد الوصول لأبعد نقطة، ويجب أن تدرس الفرق التي ستلاعبها".

واختتم شوقي غريب تصريحاته: "أحلم بتحقيق إنجاز أخر للمنتخب أفضل من الإنجاز السابق عندما كنا رابع الأولمبياد".