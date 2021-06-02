مدرب موناكو الفرنسي يخلف مورايس في الهلال السعودي

أتمت إدارة نادي الهلال السعودي إتفاقها بشكل رسميٍ مع مدرب موناكو الفرنسي السابق “ليوناردو جارديم” لقيادة الموج الأزرق، خلفًا لمواطنه البرتغالي “جوزيه مورايس”.

وأعلن الهلال تعاقده مع جارديم عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث نشر فيديو مترجم للغة العربية ظهر فيه مدرب موناكو الفرنسي، وقال: “أهلًا بالجميع.. أنا قادم للرياض.. للهلال.. أراكم قريبًا”.

وقدم الهلال للمدرب البرتغالي عقدًا يمتد لمدة موسم واحد فقط، قابل للتمديد موسمًا إضافيًا، وسيتقاضى نحو 32 مليون ريال سعودي كراتب سنوي، أي ما يعادل 8.5 مليون دولار تقريبًا.

ولم يتولى ليوناردو جارديم (46 عامًا) تدريب أي فريق منذ إقالته من موناكو الفرنسي في ديسمبر 2019، بسبب تراجع نتائج الفريق.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن جارديم سوف يصل إلى الرياض لتولي مهمته التدريبية مع الهلال، قبل عودة اللاعبين بأسبوع واحد فقط، والتي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

من هو ليوناردو جارديم؟

شق جارديم مسيرته التدريبية عبر فرق الدرجات الدنيا في البرتغال، حيث تولى مساعد مدرب لفرق “بورتوسانتينسي في عام 1998، كامارا دي لوبوس 1999، كاماتشا 2000”.

وفي موسم 2003 تولى جارديم مهمة المدرب لفريق كاماتشا وظل معهم حتى عام 2008، ليرحل بعدها إلى بييرا مار ويحقق معهم لقب الدوري البرتغالي الدرجة الثانية 2010، قبل أن يظهر على السطح ويتولى تدريب سبورتينج براجا في 2011.

وغادر جارديم الدوري البرتغالي، نحو الدوري اليوناني في أول مغامرة خارجية مع فريق أولمبياكوس في 2012، وتوج معهم بلقب الدوري المحلي والكأس.

وعاد جارديم إلى البرتغال من جديد عبر بوابة سبورتينج لشبونة في 2013، وبعدها بعام واحد فقط، أنتقل إلى المحطة الأبرز في مسيرته “موناكو“، وخاض معه 233 مباراة، وحقق لقب الدوري الفرنسي في موسم 2016، كما قاد فريق الإمارة إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2017.

وتمت إقالة جارديم من موناكو في أكتوبر 2018، لصالح تيري هينري الذي فشل فشلًا ذريعًا، قبل أن يعود لهم المدرب البرتغالي مجددًا في يناير 2019، وأُقيل في ديسمبر من العام ذاته مجددًا.

..