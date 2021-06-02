وفاة حكم خلال مباراة لكرة القدم بإسبانيا

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن حكما لكرة القدم يدعى فرناندو ألكاراز، توفي خلال فترة الإحماء قبل مباراة جمعت مونتيكاسيلاس وسان جينيس دي لا غارا، في مقاطعة مورسيا الإسبانية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكم الشاب البالغ من العمر 19 سنة سقط أرضا خلال فترة الإحماء، وأغمي عليه ووسط صدمة كبيرة من الفريقين على أرضية الملعب.

ورغم دخول سيارة الإسعاف بسرعة إلى الملعب، ومحاولات الكادر الطبي إنقاذ حياة ألكاراز، إلا أن جميع المحاولات لإنعاش الحكم الشاب باءت بالفشل ليفارق الحياة .

ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كان الراحل ألكاراز سيقوم بمهمة الحكم المساعد في المباراة.

عربي 21