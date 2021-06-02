الهلال السعودي يعلن التوقيع مع المدرب البرتغالي جارديم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي الهلال عن التوقيع رسمياً مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الكروي الأول في الموسم المقبل وذلك بعد أيام قليلة من نهاية الموسم الرياضي الذي توج به الهلال بطلاً للقب دوري المحترفين السعودي.

وسيتولى البرتغالي جارديم قيادة الفريق الذي تنتظره مهمة آسيوية في مطلع الموسم الجديد، حيث عانى الفريق الأزرق من عدم

الاستقرار الفني هذا الموسم الذي شهد قيادة ثلاثة مدربين للفريق بدءا بالروماني رازفان ثم البرازيلي روجيرو ميكالي وأخيراً البرتغالي جوزيه مواريس.

وكانت آخر محطات البرتغالي جارديم قيادة فريق موناكو الفرنسي الذي قاده نحو معانقة لقب البطولة في 2016.

الشرق الأوسط