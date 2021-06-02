الامارات | أنشيلوتي يتقدم سباق المدربين المرشحين لقيادة ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يتقدم سباق المدربين المرشحين لقيادة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس، أن المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي بات مرشحاً بقوة، ويتقدم سباق المدربين المفضلين لقيادة ريال مدريد، خلفاً للفرنسي المستقيل، زين الدين زيدان.

وذكرت الصحيفة من خلال مصادر من داخل إدارة النادي الإسباني أن أنشيلوتي الذي يقود حالياً فريق إيفرتون الإنجليزي، مرشح بقوة ويتقدم على مواطنه أنطونيو كونتي، والنجم التاريخي ومدرب رديف الريال راؤول غونزاليز.

وقالت إن اسم أنشيلوتي تم وضعه على رأس القائمة أمام إدارة الريال خلال اليومين الماضيين، وإن هناك اتصالات معه تتم من أجل معرفة رأيه بقيادة النادي، رغم ارتباطه الحالي بعقد مع إيفرتون. ولا يستبعد عودة أنشيلوتي، خصوصاً أنه من الأسماء المفضلة للرئيس فلورنتينو بيريز، وكذلك للاعبي الريال، بالنظر إلى علاقته الطيبة بالجميع، بخلاف شخصية كونتي الذي يعاب عليه أنه مدرب صدامي مع اللاعبين، رغم تميزه في الجانب التكتيكي. بينما في المقابل من المستبعد أن تسند المهمة إلى راؤول الذي لا يحظى بدعم كبير من قبل بيريز، ويبقى الخيار الأقرب أنشيلوتي، وبأقل درجة كونتي.

يذكر أن أنشيلوتي سبق له تدريب الريال بين 2012 و2015، وقاده إلى اللقب العاشر في أبطال أوروبا 2014، حين كان زيدان مساعداً له وقتها.

• أنشيلوتي يقود حالياً إيفرتون الإنجليزي، ولا يستبعد عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

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