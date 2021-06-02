الامارات | نقل النجم التشيلي فيدال إلى المستشفى بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النجم التشيلي فيدال إلى المستشفى بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتلقى الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط إنتر بطل إيطاليا العلاج في المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن منتخب بلاده، ما سيحرمه من المشاركة ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمنتخب أمس: «أكد الفريق الطبي للمنتخب التشيلي أنه بناءً على طلب اللاعب أرتورو فيدال، تم الإعلان عن تشخيص إصابته بفيروس كوفيد».

سيغيب بالتالي فيدال (34 عاماً) الذي تلقى اللقاح المضاد للفيروس مع بقية زملائه في المنتخب الجمعة الماضي، عن المباراة المرتقبة ضد الأرجنتين في أرض الأخيرة الخميس في سانتياغو دل إيسترو ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وعن المواجهة الأخرى الأسبوع المقبل ضد ضيفته بوليفيا في العاصمة التشيلية سانتياغو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news