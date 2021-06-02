الامارات | اتحاد الكرة يحدد شروط حضور الجمهور مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد شروط حضور الجمهور مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم السماح بحضور الجماهير في مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 التي ستقام في ملعبي زعبيل وآل مكتوم بدبي للفترة من 3 إلى 15 يونيو، وذلك بنسبة 30% من السعة الإجمالية لمدرجات كل استاد.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي، إن هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي.

واشترط الاتحاد للحضور الحصول على تطعيم «كوفيد-19»، وسيتم التأكد من ذلك بمراجعة تطبيق الحصن وظهور حرف (E)، لحالة المستخدم.

كما سيسمح بدخول المباريات للمتطوعين الحاصلين على النجمة من مشاركتهم في التجارب السريرية، كما يشترط إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR)، لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من يوم المباراة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم المنتخب في مشواره بالتصفيات، ومنح الفرصة أمام الجماهير بالحضور ومساندة اللاعبين من المدرجات، وسط إجراءات احترازية تضمن سلامة الجميع.

• الجمهور سيحضر بنسبة 30% من السعة الإجمالية للملعب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news