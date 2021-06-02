الامارات | اتحاد السلة يدرس مقترحات 5 أندية لضمان استمرارها في اللعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يدرس مقترحات 5 أندية لضمان استمرارها في اللعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن توجه الاتحاد لدارسة جميع المقترحات التي تقدمت بها أندية بني ياس والجزيرة والعين والوحدة والظفرة، والتي تلخصت عن الاجتماع الذي عقد، أول من أمس، في قاعات المؤتمرات بنادي الجزيرة، وجمع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، ورؤساء ومشرفي الألعاب الجماعية في الأندية الخمسة، بجانب ممثلين عن مجلس أبوظبي الرياضي، في اجتماع خصص لمناقشة آليات ضمان استمرارية هذه الأندية في مسابقات اللعبة خلال المواسم المقبلة، سواء بفرق الصف الأول أو المراحل السنية.

وقال المطوع، في تصريحات صحافية، إن «أجواء الاجتماع، الذي امتد لأكثر من ساعتين، جاءت إيجابية للغاية، بعد أن أكد مجلس إدارة الاتحاد الحرص على استمرارية مشاركة أندية العين والظفرة والجزيرة والوحدة وبني ياس في مسابقات اللعبة، بكل مراحلها السنية في المواسم المقبلة، قبل أن يتم الاستماع إلى المقترحات المقدمة من مسؤولي هذه الأندية، وإلى الملاحظات المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي».

واختتم: «نتفهم التوجهات العامة المتعلقة بخفض الميزانيات، لكننا حريصون على ألا يكون تأثير خفض الميزانيات على حساب فرق السلة، وسنعمل جاهدين لإيجاد صيغ وآليات العمل المشتركة التي تسهل استمرارية الأندية في اللعبة».

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