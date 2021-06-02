الامارات | «مربط دبي» يظفر بذهبيتين وفضية في إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن «مربط دبي» يظفر بذهبيتين وفضية في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز مربط دبي للخيول العربية بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في بطولة الآرتي دي كافالو الدولية للخيل العربي 2021، التي اختتمت، أول من أمس، في إيطاليا، إذ ظفر المهر دي شرط بذهبية المهور بعمر سنة، فيما فازت المهرة دي ذارية بذهبية المهرات بعمر سنة، ونالت المهرة دي سويرة الميدالية الفضية.

من جانبه، أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، عن ارتياحه للنتائج التي حققها إنتاج المربط في البطولة، واصفاً إياها بالمتميزة نظراً إلى الجودة العالية التي طبعت الخيول المشاركة وتنوع مصادرها الإنتاجية، وما عكسته من تطور كبير للخيل العربية عالمياً.

وقال التوحيدي في بيان صحافي: «استطعنا في سنوات قليلة أن نرسخ بصمة ذهبية في عملية التطوير، بإنتاجنا المحلي الذي تحول إلى علامة عالمية، لقد كان هدفنا منذ البداية تأكيد جودة الخيل العربي في كل مكان».

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