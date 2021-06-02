الامارات | الأبيض يرفع درجات الاستعداد لمواجهة ماليزيا غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يرفع درجات الاستعداد لمواجهة ماليزيا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، تدريبه الرئيس في استاد زعبيل بنادي الوصل استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم غدٍ في أولى مبارياته المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة.

وتشهد تدريبات الأبيض بقيادة الهولندي فان مارفيك مشاركة جميع اللاعبين وهم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، حارب عبدالله، محمد جمعة، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي.

وقال بيان صحافي من اتحاد الكرة: «يُعقد الاجتماع الفني لمباريات المجموعة السابعة في الثالثة من ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي المنتخبات والجهات المعنية الأخرى، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات ومراجعة لوائح التصفيات وغيرها من الجوانب التنظيمية».

كما سيقام عند الساعة 7:15 من مساء اليوم المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة بحضور مدرب المنتخب فان مارفيك وأحد اللاعبين في قاعة المؤتمرات الصحافية باستاد زعبيل، يعقبه مؤتمر مدرب منتخب ماليزيا.

من جانبه، قال لاعب وسط المنتخب الوطني خلفان مبارك، إن الحالة المعنوية والبدنية والفنية للاعبين في أعلى مستوياتها، وتلك الحالة انعكست على أدائهم في التدريبات بالمعسكر، حيث إن المنافسة على أشدها لنيل ثقة الجهاز الفني من أجل حجز الأمكنة في التشكيلة الأساسية للفريق الذي سيخوض مباراة ماليزيا، وبقية المباريات التي تليها، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة في الكرة الإماراتية في غاية الأهمية، لأنها حاسمة في مسألة التأهل للمونديال وأمم آسيا، والنتائج ستحدد موقف المنتخب فيها، ولذلك فإن كل اللاعبين استدعوا أعلى معدلات التركيز من منطلق إدراكهم لحجم المسؤولية، ولديهم العزم الأكيد على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الحلم في التأهل.

يوسف جابر: المنتخب الماليزي متطور

عبّر مدافع المنتخب الوطني يوسف جابر عن سعادته بقرب موعد استئناف التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، مؤكداً أنها مناسبة ينتظرها طويلاً هو وزملاؤه اللاعبون لتقديم أفضل ما عندهم، من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل للمرحلة الحاسمة التالية في التصفيات، ولاسيما أن الإمارات ستستضيف هذه التصفيات في دبي، كما أن المنتخب استعد بشكل جيد لها تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك.

وقال جابر: «برنامج الإعداد يسير بشكل جيد، واللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونحن نسعى لتحقيق أهدافنا في التأهل، لاسيما بعد الأداء والنتائج الإيجابية في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام الهند والأردن، وثقتنا بلا حدود في إمكاناتنا كلاعبين، ولكننا في الوقت نفسه سنتعامل بمنتهى الجدية مع كل مباراة، والبداية ستكون مع مباراة ماليزيا التي أراها مفتاح التأهل، لأن البدايات دائماً تكون بالغة الأهمية، ومنتخب ماليزيا من المنتخبات المتطورة، ونحن ننظر إلى هذا الأمر بجدية بالغة، فاحترام الفريق المنافس أمر مهم في كرة القدم».

خلفان مبارك:

• الحالة المعنوية والبدنية والفنية للاعبي المنتخب في أعلى مستوياتها.

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