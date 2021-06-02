الامارات | «القلق من الإعلام» يدفع أوساكا للانسحاب من «رولان غاروس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «القلق من الإعلام» يدفع أوساكا للانسحاب من «رولان غاروس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، أول من أمس، الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد الجدل الذي أثاره قرارها بمقاطعة وسائل الإعلام خلال ثانية بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفازت أوساكا المصنفة الثانية على العالم في الدور الأول على باتريشيا ماريا تيج الأحد، لكنها أثارت الكثير من الجدل وتعرضت لانتقادات بسبب قرارها بمقاطعة المؤتمرات الصحافية أو المقابلات خلال مشوارها في فرنسا. وذكرت أن القلق من الإعلام يجعلها غير قادرة على الاستمرار في البطولة لتنسحب منها.

وأجرت أوساكا (23 عاماً) مقابلة داخل الملعب بعد الفوز على باتريشيا تيج لكنها لم تظهر خلال الوقت المخصص لمؤتمرها الإعلامي بعد المباراة ليتم تغريمها 15 ألف دولار من قبل منظمي البطولة.

وأوضحت أوساكا أنها تعرضت لنوبات من الاكتئاب منذ فوزها بأول ألقابها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى من خلال بطولة أميركا المفتوحة عام 2018، مشيرة إلى أن التحدث لوسائل الإعلام يثير قلقها.

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