الامارات | النقبي: استضافة تصفيات مونديال الصالات حققت مكاسب متنوعة لخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي: استضافة تصفيات مونديال الصالات حققت مكاسب متنوعة لخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان سالم النقبي، استضافة خورفكان لمنافسات الملحق المؤهل لكأس العالم للصالات والتي تأهل عنها منتخبا فيتنام وتايلاند للبطولة التي ستقام في ليتونيا سبتمبر المقبل، بأنها عكست الثقة الكبيرة للاتحاد الآسيوي في القدرات التنظيمية والإدارية لدولة الإمارات ولنادي خورفكان.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «رغم قصر الفترة بين التكليف باستضافة هذا الحدث العالمي وموعد انطلاقته، فإن توافر المقومات لإنجاح الحدث أسهم بإخراجه بصورة مشرفة، ولم يكن هذا الحدث غريباً على إدارة النادي بعد تنظيم بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات لموسمين على التوالي، وأسهمت البنية التحتية المميزة للنادي والخبرة الإدارية في تنظيم البطولات بهذا النجاح، ونحن في نادي خورفكان نمتلك بنية تحتية ممتازة، وسنكون على استعداد تام لاستضافة أي بطولة على ملاعبنا».

وأضاف النقبي: «مكاسب عديدة تحققت، منها أنها عززت مكانة النادي وأكدت للجميع أن خورفكان وجهة عالمية، إذ تناقلتها القنوات العالمية والمحلية، إلى جانب مكاسب الترويج لكرة الصالات في الدولة واللقاءات الجانبية التي عقدت مع رؤساء الوفود، التي من شأنها المساهمة في تطوير اللعبة، وقد حضر لمتابعة التصفيات وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر، إضافة الى شخصيات بارزة بالاتحاد الآسيوي، كما وفرت التصفيات متابعة مدارس مختلفة في كرة الصالات إلى جانب رؤى متعددة لمدربين من إسبانيا ولبنان والعراق وفيتنام، سنستفيد منها في تطوير وترقية أداء الصالات في النادي والمنتخب».

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