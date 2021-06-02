الامارات | نادٍ في دبي يسعى إلى ضم نجم بايرن ميونيخ خافي مارتينيز

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ في دبي يسعى إلى ضم نجم بايرن ميونيخ خافي مارتينيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن رغبة أحد أندية دبي في التعاقد مع النجم الإسباني، خافي مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، بعدما ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن مارتينيز تلقى مقترحات مختلفة من وكيل أعماله بشأن خطوته المقبلة عقب نهاية عقده مع البايرن في 30 الجاري، مشيرة إلى أن أبرزها رغبة أحد أندية دبي في التعاقد معه.

وأوضحت: «حصل الدولي الإسباني السابق على إجازة بعدما أنهى موسمه مع البايرن، إذ تُعدّ أبرز الخيارات التي يفكر بها هي العودة إلى ناديه السابق، أتلتيك بيلباو الذي لعب في صفوفه من 2006 إلى 2012 قبل أن ينضم إلى البايرن ويلعب في صفوف (البافاري) تسع سنوات».

وأضافت: «بعدما خاض مارتينيز (32 عاماً) فترة رائعة مع البايرن حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والأوروبية العالمية، يبدو من الصعب الحصول على مشروع يكون جذاباً بالنسبة له، خصوصاً أنه حقق جميع الألقاب الممكنة، لذلك لا يمانع الانتقال للعب في الإمارات، حيث قد يحصل على مقابل مالي جيد، رغم أن هناك مقترحات بانتقاله إلى الدوري الأميركي، الذي قد يكون أيضاً مناسباً له».

يذكر أن مارتينيز يُعدّ أحد أبرز أفراد الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، بعدما حقق مع «الماتادور» لقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، كما فاز بلقب يورو 2012، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن ميونيخ، والدوري الألماني تسع مرات، وكأس ألمانيا خمس مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الألماني أربع مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

وشهدت المواسم الماضية انضمام العديد من النجوم العالميين إلى أندية دوري الخليج العربي، قبل الاحتراف ومنذ تطبيقه في 2008-2009، وبشكل عام أبرزهم الهولندي كوكو، الليبيري جورج ويا، الغاني عبيدي بيليه، الإيطالي لوكا توني، البرازيلي ريكاردو أوليفيرا، الإيطالي كانافارو، الفرنسي تريزيغيه، البرتغالي هوغو فيانا، الأسترالي لوكاس نيل، البرتغالي كواريزما، الغاني أسامواه جيان، والإسباني نيغريدو.

ورغم تباين مردود عدد كبير من اللاعبين بداعي كبر سنهم أو تراجع مستواهم، لكن في الوقت نفسه فرض العديد من الأسماء أنفسهم كأبرز المحترفين الأجانب في تاريخ الدوري الإماراتي، مثل ريكاردو أوليفيرا وأسامواه جيان، اللذين قدما مستويات رائعة مع كل من الجزيرة والعين، حيث إن أوليفيرا أسهم في فوز «فخر أبوظبي» بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بموسم 2010-2011، أما الهداف التاريخي لمنتخب غانا يُعدّ أبرز لاعب أجنبي في تاريخ «الزعيم».

• مارتينيز يمتلك قدرات مهمة على مستوى الارتكاز، بجانب مساندته الهجومية الكبيرة لزملائه، خصوصاً في الكرات العالية.

بطاقة مارتينيز

- العمر: 32 سنة.

- الطول: 1.89 متر.

- الموقع: لاعب ارتكاز.

الألقاب

■ منتخب إسبانيا (كأس العالم وكأس أوروبا).

■ بايرن ميونيخ (الدوري الألماني (9).

■ كأس ألمانيا (5).

■ السوبر الألماني (4).

■ أبطال أوروبا (2).

■ السوبر الأوروبي (2).

■ مونديال الأندية (2).

المشوار الاحترافي

- رديف أوساسونا (2005-2006)

- أتلتيك بلباو (2006-2012)

- بايرن ميونيخ (2012-2021)

- لعب لجميع منتخبات إسبانيا.

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