الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحذير

حذرت إدارة أحد أندية الدوري لاعباً أجنبياً من تكرار تأخره عن الانضمام إلى معسكر الفريق في بداية فترة الإعداد المقرر انطلاقها في يوليو المقبل، إذ شددت على ضرورة التزامه بإجراءات التباعد الاجتماعي والاحترازات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

تجديد

عبّر مدرب عن استغرابه لمقربين منه عدم تجديد عقده مع النادي الذي دربه خلال الفترة الماضية، رغم إعجاب مجلس الإدارة بأسلوبه التدريبي، حيث كان يتوقع استمراره معهم للموسم المقبل.

تحفُّظ

أبدى مدرب في دوري الخليج العربي تحفظه الشديد على قيام إدارة شركة كرة القدم بالتعاقد مع لاعب دون الحصول على موافقته المبدئية، إذ أرجع تحفظه إلى وجود أكثر من لاعب في المركز نفسه الذي يشغله اللاعب الجديد.

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