الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية
هولندا - اسكتلندا 22:45
إنجلترا - النمسا 23:00
ألمانيا - الدانمارك 23:00
فرنسا - ويلز 23:05
كأس مصر
سموحة - بيراميدز 21:00
كأس تونس
المنستيري - الجرجيسي 18:00
الصفاقسي - الباجي 18:00
الدوري السوداني
الهلال - أهلي مروي 18:00
المريخ - حي العرب 21:00
كأس البرازيل
ريمو - مينيرو 02:00
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