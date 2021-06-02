اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية

هولندا - اسكتلندا 22:45

إنجلترا - النمسا 23:00

ألمانيا - الدانمارك 23:00

فرنسا - ويلز 23:05

كأس مصر

سموحة - بيراميدز 21:00

كأس تونس

المنستيري - الجرجيسي 18:00

الصفاقسي - الباجي 18:00

الدوري السوداني

الهلال - أهلي مروي 18:00

المريخ - حي العرب 21:00

كأس البرازيل

ريمو - مينيرو 02:00

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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