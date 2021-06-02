7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء

بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي اليوم، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر ‏النادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم ‏‏19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏