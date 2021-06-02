شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أهم 7 أخبار شهدتها الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، منها الأهلي يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع وموسيمانى يناقش التحديات، واتجاه لتحديد سقف مالي لتجديد اللاعبين فى الزمالك.
الأهلي يغلق ملف التعاقد مع نجم صن داونز فى الميركاتو الصيفى
أغلق مسئولو ملف التفاوض مع الأوروجوياني جاستون سيرنيو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقي، رغم أن اللاعب مازال يمارس ضغوطاً على إدارة ناديه للرحيل والانتقال للأهلي، وطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي من الجميع فى النادي عدم التحدث مع وكيل اللاعب أو التفكير فى التعاقد معه، حتى لو عرض سيرينو الانتقال للقلعة الحمراء، كما يتردد في وسائل الإعلام الجنوب أفريقية الفترة المالية.
تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لوضع سقف مالي للتجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة، لمحاربة أزمة المغالاة في الطلبات المالية التي يقوم بها اللاعبون عند تجديد تعاقدهم مع النادي.
بدأ محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي اليوم، وأدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري في تونس، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لانتهاء الدورى.. تعرف عليها
حدد مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 3 مواعيد لانتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الاجتماع مع الأندية أمس، حيث لم تتضح الصورة حول الموعد النهائى لانتهاء المسابقة.